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Выставка в честь 300-летия СПбГУ заработала в Петропавловской крепости
Сегодня, 9:15
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Выставка в честь 300-летия СПбГУ заработала в Петропавловской крепости

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На выставке впервые будут представлены экспонаты из собраний восьми университетских музеев, включая естественно-научные коллекции и произведения современного искусства.

В понедельник, 4 марта, стало известно об открытии выставки "Три века Санкт-Петербургского университета" в инженерном доме Петропавловской крепости. Об этом информирует пресс-служба Смольного.

На выставке впервые будут представлены экспонаты из собраний восьми университетских музеев, включая естественно-научные коллекции и произведения современного искусства. Посетители смогут насладиться уникальными техническими достижениями в интерактивном режиме.

Выставка продлится до 27 апреля.

Ранее мы сообщили о том, что в музее Набокова открылась выставка "Телефон. 20 лет Мира. 1918-1938".

Фото: Piter.TV

Теги: санкт-петербург, спбгу
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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