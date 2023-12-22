Выставка в честь 300-летия СПбГУ заработала в Петропавловской крепости

На выставке впервые будут представлены экспонаты из собраний восьми университетских музеев, включая естественно-научные коллекции и произведения современного искусства.

В понедельник, 4 марта, стало известно об открытии выставки "Три века Санкт-Петербургского университета" в инженерном доме Петропавловской крепости. Об этом информирует пресс-служба Смольного.

На выставке впервые будут представлены экспонаты из собраний восьми университетских музеев, включая естественно-научные коллекции и произведения современного искусства. Посетители смогут насладиться уникальными техническими достижениями в интерактивном режиме.

Выставка продлится до 27 апреля.

Ранее мы сообщили о том, что в музее Набокова открылась выставка "Телефон. 20 лет Мира. 1918-1938".

Фото: Piter.TV