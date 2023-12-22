В музее Набокова открылась выставка "Телефон. 20 лет Мира. 1918-1938"

На выставке представят продукцию ведущих заводов, которые находятся в городе на Неве и работают по сей день.

В музее Набокова СПбГУ открылась выставка "Телефон. 20 лет Мира. 1918-1938". Экспозиция включает собрания петербургских коллекционеров Александра Зубкина и Дмитрия Кольцова. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

На выставке представят продукцию ведущих заводов, которые находятся в городе на Неве и работают по сей день. Здесь можно будет увидеть военные и гражданские телефоны, которые выходили с 1918 по 1938 годы в Германии, Японии, Франции, Италии, Испании, Бельгии, Швейцарии, Чехословакии, Австрии и в других странах.

В экспозицию вошли товары "Петроградского телефонного завода "Красная заря" и "Петроградского телефонно-телеграфного завода им. А. А. Кулакова".

Выставка будет работать до 27 апреля.

Ранее мы писали, что Русский музей продлевает часы работы выставки "Василий Суриков".

Фото: Pxhere