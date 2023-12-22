Выставка стала очень популярной.

Русский музей продлевает часы работы выставки "Василий Суриков. К 175-летию со дня рождения" по просьбе посетителей. Проект оказался очень популярным.

С 1 марта выставку можно посетить и в дополнительные вечерние часы:

Понедельник с 10:00 до 20:00

Вторник – выходной.

Среда с 10:00 до 18:00

Четверг с 13:00 до 21:00.

Пятница с 10:00 до 20:00.

Суббота с 10:00 до 21:00.

Воскресенье с 10:00 до 19:00.

Горожан попросили покупать билеты на официальном сайте Русского музея. Билеты можно приобрести по Пушкинской карте.

Ранее мы писали, что выставка "Там, где Офелия мечтает".

Фото: Telegram / Государственный Русский музей