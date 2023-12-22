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Русский музей продлевает часы работы выставки "Василий Суриков"
Сегодня, 10:27
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Русский музей продлевает часы работы выставки "Василий Суриков"

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Выставка стала очень популярной.

Русский музей продлевает часы работы выставки "Василий Суриков. К 175-летию со дня рождения" по просьбе посетителей. Проект оказался очень популярным. 

С 1 марта выставку можно посетить и в дополнительные вечерние часы:

Понедельник с 10:00 до 20:00
Вторник – выходной.
Среда с 10:00 до 18:00
Четверг с 13:00 до 21:00.
Пятница с 10:00 до 20:00.
Суббота с 10:00 до 21:00.
Воскресенье с 10:00 до 19:00.

Горожан попросили покупать билеты на официальном сайте Русского музея. Билеты можно приобрести по Пушкинской карте.

Ранее мы писали, что выставка "Там, где Офелия мечтает".

Фото: Telegram / Государственный Русский музей

 

Теги: выставка, русский музей
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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