Русский музей продлевает часы работы выставки "Василий Суриков. К 175-летию со дня рождения" по просьбе посетителей. Проект оказался очень популярным.
С 1 марта выставку можно посетить и в дополнительные вечерние часы:
Понедельник с 10:00 до 20:00
Вторник – выходной.
Среда с 10:00 до 18:00
Четверг с 13:00 до 21:00.
Пятница с 10:00 до 20:00.
Суббота с 10:00 до 21:00.
Воскресенье с 10:00 до 19:00.
Горожан попросили покупать билеты на официальном сайте Русского музея. Билеты можно приобрести по Пушкинской карте.
Ранее мы писали, что выставка "Там, где Офелия мечтает".
Фото: Telegram / Государственный Русский музей
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