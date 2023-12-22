С 1 по 10 марта в Центре Книги и Графики каждый может стать гостем выставки художницы Анны Ляховской, посвященной нежным женским образам. Возрастное ограничение 12+

Художница Анна Ляховская и выставка "Там, где Офелия мечтает. Образ девушки и отсылки к Шекспиру" познакомит с художественными творениями, выполненными в смешанной и экспериментальной технике. Зритель невооруженным глазом отыщет образы прекрасной и загадочной Офелии из "Гамлета" Уильяма Шекспира.

Женский образ в искусстве может представиться в разных ипостасях, и картины Анны Ляховской знакомят нас с девушками печальными, мечтательными, а главное – живыми и настоящими.

Насладиться воздушными, легкими сочетаниями цветов и лазурными переливами можно до 10 марта с 10:00 до 20:00. Перерывы в выходные и праздничные дни: 13:00–13:30, 16:00–16:30.

Фото: ВКонтакте / Центр Книги и Графики