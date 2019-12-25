В Ленобласти после капремонта открылись мосты через Кузру и Святуху

Сооружения с 2019 года были в неудовлетворительном состоянии.

Мосты через Кузру и Святуху в Подпорожском районе Ленобласти вновь открыты для движения после капитального ремонта. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Эти сооружения в составе федеральной дороги А-215 "Лодейное Поле — Вытегра — Прокшино — Плесецк — Брин-Наволок" были приняты на баланс в 2019 году и находились тогда в неудовлетворительном состоянии. В рамках капремонта проведены работы по полной замене пролетного строения, железобетонных опор, опорных частей и мостового полотна искусственных сооружений на 48-м и 98-м километрах трассы.

Установлены новые барьерные ограждения, резинометаллические деформационные швы, а пришовные зоны выполнены из полимербетона, который отличается повышенной прочностью и долговечностью благодаря синтетическим вяжущим компонентам, обеспечивающим стойкость к влаге, низким температурам и агрессивным химическим веществам. Это решение позволит увеличить срок службы всей конструкции. Пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Помимо этого, отремонтированы сопряжения мостов с насыпью, укреплены конусы, заменена дорожная одежда на подходах, уложено новое асфальтобетонное покрытие, смонтирован водоотвод.

Ранее на Piter.TV: ремонт Володарского моста завершен.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"