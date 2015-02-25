В микрорайоне Пулковское открылась детская поликлиника на 130 посещений в смену

Детская поликлиника № 49 была построена и безвозмездно передана в собственность Петербурга в рамках выполнения застройщиком социальных обязательств перед городом.

В Пушкинском районе на Соколиной улице открылась новая детская поликлиника №49. Она начала принимать юных жителей входящего в состав поселка Шушары микрорайона Пулковское. Об этом сообщили в Смольном.

Поликлиника рассчитана на 130 посещений в смену. В ней созданы все условия для работы участковых педиатров, невролога, хирурга, отоларинголога, офтальмолога, травматолога, массажистов. Кабинет функциональной диагностики оснащен аппаратом УЗИ. Подготовлены прививочный и процедурный кабинеты.

Всего в 2025 году за счет бюджетных и внебюджетных источников в Санкт‑Петербурге планируется построить более 100 объектов социальной инфраструктуры.

Ранее на Полюстровском проспекте завершили строительство новой детской поликлиники.

Видео: Telagram/ Андрей Чапуров