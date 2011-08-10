Жители Адмиралтейского района лишились электричества

После технологического нарушения на оборудовании велись восстановительные работы.

В Адмиралтейском районе Петербурга днем 17 апреля частично пропало электричество: света лишились жители Коломны, передает телеканал "Санкт-Петербург".

По информации компании "Россети Ленэнерго", после технологического нарушения на оборудовании велись восстановительные работы. На место сразу выехали аварийные бригады.

В настоящее время электроснабжение восстановлено. Сначала свет вернулся на Английский проспект.

Ранее электричество отключали в жилых домах и стоматологической поликлинике на проспекте Солидарности в Невском районе. В районной администрации подчеркивали, что дело в аварийной ситуации.

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