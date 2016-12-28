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Жители Красногвардейского района Петербурга остались без электричества
Сегодня, 22:20
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Жители Красногвардейского района Петербурга остались без электричества

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Это связано с коротким замыканием в трансформаторной подстанции на Ириновском проспекте.

Пять жилых домов, расположенных в Красногвардейском районе Петербурга, остались без электричества вечером 8 июля. Об этом рассказали в пресс-службе районной администрации.

Электричество отключили в связи с коротким замыканием в трансформаторной подстанции на Ириновском проспекте. 

Пять жилых домов на Ржевке-Пороховых временно остались без электричества из-за короткого замыкания в трансформаторной подстанции на Ириновском, 37.

Пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга

Отмечается, что на месте происшествия работают аварийные бригады ПАО "Россети Ленэнерго". 

Ранее электричество отключали в Пушкинском районе Петербурга. 

Фото: pxhere

UPD: к 22:39 ремонтные работы завершили, электричество подано в дома.

Теги: отключение элекстричества, россети ленэнерго
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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