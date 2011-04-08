В "Ленэнерго" предупредили об отключении электричества в Пушкинском районе

Ожидается, что отключение продлится около 2-3 часов.

Во вторник, 4 июня, Пушкинском районе Петербурга возможны перебои с электроэнергией, о чем сообщает районная администрация в своем Telegram-канале.

ПАО "Россети Ленэнерго" информирует, что в связи с проведением аварийных работ с 12 до 17 часов будет прекращена подача электроэнергии по определенным адресам в поселке Александровская. Ожидается, что отключение продлится около 2-3 часов.

Администрация приносит извинения за возможные неудобства и просит жителей отнестись к ситуации с пониманием.

Фото: Pxhere