На перекрестке Невского и Лиговского проспектов временно отключат светофор 1 марта
Сегодня, 15:17
На перекрестке Невского и Лиговского проспектов временно отключат светофор 1 марта

Ремонтные работы предполагают замену управляющего устройства (контроллера) светофора. 

В Петербурге с 00:00 до 6:00 1 марта временно перестанет функционировать светофор на оживлённом пересечении Невского проспекта, Лиговского проспекта и площади Восстания. Данная информация предоставлена Комитетом по транспорту города, пишет "Вечерний Санкт-Петербург".

Представители ведомства обращаются ко всем участникам дорожного движения с просьбой соблюдать повышенную бдительность, чётко исполнять предписанные правила дорожного движения и заранее предусматривать альтернативные маршруты передвижения.

Ранее мы сообщили о том, что пробки на Московском шоссе привели к задержке пяти автобусов.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

