Прокуратура проверила причину долгого отключения холодной воды в ЖК на Энтузиастов

Прокуратура Красногвардейского района завершила проверку соблюдения законодательства в сфере ЖКХ. Выявлено нарушение норм предоставления коммунальных услуг: в декабре 2025 года при плановом ремонте трубопроводов горячей воды жилого комплекса № 46, корпус 1 на проспекте Энтузиастов одновременно ограничили подачу холодной воды, информирует пресс-служба надзорного ведомства.

Жителям пришлось два дня находиться без холодного водоснабжения дольше положенного срока – более 4 часов подряд.

Генеральному директору жилищного строительного кооператива 1104 направлено предписание прокурора района устранить нарушения и предотвратить подобные инциденты в будущем. Прокуратурой осуществляется контроль исполнения указанного требования.

Фото: Piter.TV