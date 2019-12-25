В Выборге со 2 июня начнется отключение горячей воды

На территории Выборгского района ремонт котельных и отключение горячей воды также начинается в первых числах июня.

В Выборгском районе в июне начинается подготовка объектов жилищно-коммунального комплекса к следующему отопительному сезону. Профилактический ремонт котельных сопровождается отключением горячей воды. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО со ссылкой на АО "Выборгтеплоэнерго".

АО "Выборгтеплоэнерго" проведет работы в микрорайоне Кировские Дачи, с 2 по 16 июня – на котельной по ул. Песочной, д. 3, которая обслуживает часть Петровского микрорайона. Вторая часть микрорайона, которая запитана от котельной на ул. Октябрьской, будет отключена с 30 июня по 13 июля.

С 9 по 22 июня остановят котельную, которая обслуживает микрорайон Папула и исторический центра Выборга (ул. Маяковского, д. 5).

С 7 по 20 июля остановят котельную на ул. Куйбышева. Горячую воду отключат от Московского проспекта до улицы Приморской.

С 4 по 17 августа работы пройдут на Юго-Восточной котельной. Она обслуживает территорию от Приморской до Большой Каменной улицы.

На территории Выборгского района ремонт котельных также начинается в первых числах июня.

Профилактический ремонт на котельной п. Дятлово Советского городского поселения и п. Пушное Рощинского городского поселения начнется 2 июня. Он продлится до 15 июня. В п. Ильичево Первомайского поселения и п. Семиозерье Полянского поселения горячую воду отключат с 4 по 17 августа.

В Каменногорском поселении пройдут работы на котельных разных населенных пунктов. С 9 по 22 июня – в п. Красный Сокол; с 16 по 29 июня – в п. Бородинское; с 16 по 29 - в Каменногорске; с 30 июня по 13 июля пройдет ремонт котельной, которая обслуживает Каменногорскую городскую больницу. В п. Михалево горячей воды не будет с 14 по 27 июля, в п. Пруды – с 21 июля по 3 августа.

С 28 июля по 10 августа профилактический ремонт котельных пройдет в п. Гончарово (ул. Центральная) и п. Перово Гончаровского поселения; с 11 по 24 августа – в п. Гончарово (котельная по ул. Школьной).

С 11 по 24 августа работы пройдут на котельной в п. Красносельское.

Полный график отключения котельных, которые обслуживает АО "Выборгтеплоэнерго", размещен на официальном портале ресурсоснабжающего предприятия.

Ранее в Красносельском началось строительство канализационно-очистных сооружений.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район"