Фонтаны в Петергофе перестанут работать с 14 октября

Парки с этого же дня будут работать бесплатно.

Фонтаны в Петергофе будут работать до 13 октября включительно. Об этом рассказали в пресс-службе музея-заповедника.



Уже с 14 октября вход во все парки музея-заповедника станет бесплатным. Как парки будут работать в зимний период, сотрудники обещали рассказать немного позднее.

В Петербурге после реконструкции заработали четыре фонтана.

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Фото: ВКонтакте/ Петергоф