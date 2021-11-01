  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На вокзале в Пушкине отключали электричество
Сегодня, 17:07
83
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На вокзале в Пушкине отключали электричество

0 0

Пассажирам выдавали справки с соответствующим уведомлением.

На вокзале в Пушкине утром 26 декабря произошло отключение электричества. На время переставали работать терминалы и кассы, передает 78.ru. 

На станции проводились плановые работы, пояснили в АО "СЗППК". Пассажирам выдавали справки с соответствующим уведомлением. Руководство вокзала извинилось за доставленные неудобства.

Ранее мы рассказывали о том, что в Приморском районе Петербурга электричества лишились два жилых комплекса. Свет вырубило 11 декабря примерно в 22:15 без каких-либо предупреждений. Причиной случившегося стала авария на электросетях. 

Фото: pxhere 

Теги: вокзал, пушкин
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии