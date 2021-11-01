На вокзале в Пушкине отключали электричество

Пассажирам выдавали справки с соответствующим уведомлением.

На вокзале в Пушкине утром 26 декабря произошло отключение электричества. На время переставали работать терминалы и кассы, передает 78.ru.

На станции проводились плановые работы, пояснили в АО "СЗППК". Пассажирам выдавали справки с соответствующим уведомлением. Руководство вокзала извинилось за доставленные неудобства.

Ранее мы рассказывали о том, что в Приморском районе Петербурга электричества лишились два жилых комплекса. Свет вырубило 11 декабря примерно в 22:15 без каких-либо предупреждений. Причиной случившегося стала авария на электросетях.

Фото: pxhere