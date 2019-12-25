В Приморском районе электричества лишились два жилых комплекса

Кроме того, по словам жителей, в одном из домов застрял лифт с людьми.

В Приморском районе Петербурга накануне вечером отключали электричество в двух жилых комплексах. Причиной случившегося стала авария на электросетях, пишет 78.ru.

Свет вырубило 11 декабря примерно в 22:15 без каких-либо предупреждений. Кроме того, по словам жителей, в одном из домов застрял лифт с людьми. К ним была направлена спасательная бригада. Во сколько дали электричество горожанам, пока неизвестно. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

