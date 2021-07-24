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Жители Петроградского района остались без электричества
Сегодня, 17:05
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Жители Петроградского района остались без электричества

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Электричества не было в пяти домах, гимназии и школе.

В Петроградском районе Петербурга днем 29 апреля отключали электричество. Об этом рассказали местные жители в социальных сетях. 

По информации районной администрации, отключение света связано с аварией по сети 6 кВ кабельной сети "Ленэнерго", передает 78.ru. Электричества не было в пяти домах, гимназии и школе. Электроснабжение пообещали вернуть в течение часа, и так и произошло. 

Ранее мы сообщили о том, что электричества 17 апреля лишились жители Адмиралтейского района города. После технологического нарушения на оборудовании велись восстановительные работы. На место сразу выехали аварийные бригады. Свет оперативно вернули, начали с Английского проспекта. 

Фото: pxhere 

Теги: петроградский район, электричество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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