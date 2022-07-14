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Циклон Zelda оставил без света садоводства во Всеволожском районе

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Всего по 47-ому региону электричества лишились около 6 тыс. человек.

Во Всеволожском районе по-прежнему разбираются с последствии циклона Zelda, который повалил немало деревьев и оставил жителей ряда садоводств без света. Об этом сообщает местные жители в соцсетях.

В общей сложности в 47-ом регионе электричества лишились примерно 6 тыс. человек не только во Всеволожском, но и в Волховском, Бокситогорском, Тихвинском и Кировском районах. Над устранением неполадок работают  120 специалистов "Ленэнерго" и 35 единиц техники. Информацию приводит пресс-служба администрации Ленобласти.

Ранее мы сообщили о том, что гроза прошла с градом и шквалом в Петербурге и области.

Фото и видео: Telegram / Dorogi_lo

Теги: всеволожский район, ленинградская область, садоводства, циклон zelda
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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