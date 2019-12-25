Гроза прошла с градом и шквалом в Петербурге и области

По словам Колесова, вчера метеостанция Осиновец отметила шквал 25 м/с.

Главный специалист петербургского Гидрометцентра Александр Колесов рассказал, что с завтрашнего дня в город возвращаются дожди, местами ожидаются грозы, однако "это всё мелочи по сравнению со вчерашним днём". Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По словам Колесова, вчера метеостанция Осиновец отметила шквал 25 м/с. Локатор показывает всё, что происходит, поэтому и подтверждённый град на Косыгина он отображает чётко, добавил он.

Прошедший шторм оставил без света почти 20 населенных пунктов Ленобласти. Стихия бушевала в районе с 13:00 до 14:00. После того, как погода наладилась, на места аварий прибыли специалисты. В самом Тихвине также велись работы, поскольку канализация не смогла справиться с огромным объемом осадков после ливня.

Фото: Piter.tv