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Гроза прошла с градом и шквалом в Петербурге и области
Сегодня, 18:29
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Гроза прошла с градом и шквалом в Петербурге и области

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По словам Колесова, вчера метеостанция Осиновец отметила шквал 25 м/с.

Главный специалист петербургского Гидрометцентра Александр Колесов рассказал, что с завтрашнего дня в город возвращаются дожди, местами ожидаются грозы, однако "это всё мелочи по сравнению со вчерашним днём". Об этом он написал в своем телеграм-канале. 

По словам Колесова, вчера метеостанция Осиновец отметила шквал 25 м/с. Локатор показывает всё, что происходит, поэтому и подтверждённый град на Косыгина он отображает чётко, добавил он. 

Прошедший шторм оставил без света почти 20 населенных пунктов Ленобласти. Стихия бушевала в районе с 13:00 до 14:00. После того, как погода наладилась, на места аварий прибыли специалисты. В самом Тихвине также велись работы, поскольку канализация не смогла справиться с огромным объемом осадков после ливня. 

Фото: Piter.tv 

Теги: ветер, гроза, шквал, шторм
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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