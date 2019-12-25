Прошедший шторм оставил без света почти 20 населенных пунктов Ленобласти

Особенно пострадал Тихвинский район.

Прошедший над 47-ым регионом шторм принес жителям немало проблем. Особенно пострадал Тихвинский район. Как сообщила пресс-служба местной администрации, порывы ветра повалили деревья и оборвали провода, оставив без света 19 населенных пунктов Цвылевского и Мелегежского сельских поселений.

Стихия бушевала в районе с 13:00 до 14:00. После того, как погода наладилась, на места аварий прибыли специалисты. В самом Тихвине также велись работы, поскольку канализация не смогла справиться с огромным объемом осадков после ливня.

На данный момент сотрудники ПАО "Россети Ленэнерго" подключили большую часть населенных пунктов к электричеству через резервные источники.

Ранее мы сообщили о том, что "Лахта Центр" показал пришествие циклона Zelda в Петербург.

Фото: ВКонтакте / Администрация Тихвинского района