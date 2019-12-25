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Прошедший шторм оставил без света почти 20 населенных пунктов Ленобласти
Сегодня, 9:57
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Прошедший шторм оставил без света почти 20 населенных пунктов Ленобласти

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Особенно пострадал Тихвинский район.

Прошедший над 47-ым регионом шторм принес жителям немало проблем. Особенно пострадал Тихвинский район. Как сообщила пресс-служба местной администрации, порывы ветра повалили деревья и оборвали провода, оставив без света 19 населенных пунктов Цвылевского и Мелегежского сельских поселений. 

Стихия бушевала в районе с 13:00 до 14:00. После того, как погода наладилась, на места аварий прибыли специалисты. В самом Тихвине также велись работы, поскольку канализация не смогла справиться с огромным объемом осадков после ливня. 

На данный момент сотрудники ПАО "Россети Ленэнерго" подключили большую часть населенных пунктов к электричеству через резервные источники. 

Ранее мы сообщили о том, что "Лахта Центр" показал пришествие циклона Zelda в Петербург.

Фото: ВКонтакте / Администрация Тихвинского района

Теги: ленинградская область, отключение электричества, природные катаклизмы, шторм
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия,

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