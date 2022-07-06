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Мужчину с расколотым черепом уговаривали поехать в больницу фельдшеры и полиция на Композиторов
Сегодня, 16:45
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Мужчину с расколотым черепом уговаривали поехать в больницу фельдшеры и полиция на Композиторов

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Буйного петербуржца удалось госпитализировать в Александровскую больницу спустя два часа.

В Петербурге мужчина с расколотым черепом отказывался от госпитализации. Его уговаривали поехать в больницу фельдшеры и полицейские, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

К правоохранителям 19 февраля обратилась диспетчер "скорой". Сотрудница попросила прислать наряд к дому 29/4 по улице Композиторов. Медики не могли справиться с 51-летним пациентом, которого необходимо было по жизненным показаниям доставить в медучреждение. 

Буйного петербуржца удалось госпитализировать в Александровскую больницу спустя два часа. Ему диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени и перелом правой височной кости. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что в Рыбацком иномарка сбила малыша на санках. 

Фото: Piter.TV 

Теги: александровская больница, улица композиторов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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