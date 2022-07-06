Мужчину с расколотым черепом уговаривали поехать в больницу фельдшеры и полиция на Композиторов

Буйного петербуржца удалось госпитализировать в Александровскую больницу спустя два часа.

В Петербурге мужчина с расколотым черепом отказывался от госпитализации. Его уговаривали поехать в больницу фельдшеры и полицейские, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

К правоохранителям 19 февраля обратилась диспетчер "скорой". Сотрудница попросила прислать наряд к дому 29/4 по улице Композиторов. Медики не могли справиться с 51-летним пациентом, которого необходимо было по жизненным показаниям доставить в медучреждение.

Буйного петербуржца удалось госпитализировать в Александровскую больницу спустя два часа. Ему диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени и перелом правой височной кости. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что в Рыбацком иномарка сбила малыша на санках.

Фото: Piter.TV