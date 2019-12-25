От звания "Почетный гражданин Санкт-Петербурга" отказались два претендента

Первоначально в список претендентов входили пять кандидатов.

Вопрос о присвоении почетного звания "Почетный гражданин Санкт-Петербурга" в нынешнем году будет решён на текущей неделе в Законодательном Собрании города, сообщил спикер ЗакСа Александр Бельский.

Первоначально в список претендентов входили пять кандидатов, однако двое из них — Екатерина Тутурова и Зоя Чалова — добровольно отказались от участия в конкурсе.

В списке остались три оставшиеся кандидатуры: генерал-майора авиации, возглавляющего Совет общественной организации ветеранов Василя Волобуева, ветерана Великой Отечественной войны, члена Совета ветеранов Ленинградского народного ополчения Зиновия Меркина и Елены Тихомировой, занимающей должность председателя общественной организации "Жители блокадного Ленинграда".

Ранее мы сообщили о том, что выставку олимпийских наград российских и советских спортсменов открыли в Мариинском дворце. Экспозиция организована по инициативе депутата Любови Егоровой, которая сама является шестикратной олимпийской чемпионкой в лыжных видах спорта.

Фото: пресс-служба ЗакСа Санкт-Петербурга