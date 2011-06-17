Названа самая частая причина отказа в приёме на работу в петербургские компании

Анализ данных показал, что 38% случаев несостоявшегося трудоустройства в Петербурге были обусловлены несоответствием профессиональных навыков и уровня подготовки кандидатов.

Основная причина отказа в приеме на работу в Петербурге заключается в недостаточной квалификации и навыках соискателей, не соответствующих требованиям вакансий. Этот вывод был сделан на основании анализа анонимизированных данных о причинах несостоявшегося трудоустройства, предоставленных рекрутерами северостоличных компаний через систему Talantix за прошедший год, сообщает сервис поиска работы hh.ru.

Анализ данных показал, что 38% случаев несостоявшегося трудоустройства в Петербурге были обусловлены несоответствием профессиональных навыков и уровня подготовки кандидатов требованиям, предъявляемым к конкретной должности, уточнили эксперты.

Второе место среди причин занимает явление, известное как "гостинг": каждый двенадцатый соискатель перестает отвечать на запросы потенциальных работодателей. За последнее время число таких случаев значительно возросло: если в 2023 году их насчитывалось около 57 тысяч, то в 2024 году этот показатель увеличился до почти 100 тысяч, что составляет рост на 67%.

Третью позицию занимают случаи, когда кандидат получает отказ из-за своего возраста (8%, или примерно 61 тысяча отказов).

Ранее мы сообщили о том, что спрос на специалистов с высшим образованием в Петербурге вырос почти на 40%.

Фото: unsplash (CoWomen)