Данный вопрос обсуждается уже не первый год.

В Петербурге сочли нерентабельным водное такси в условиях нынешней экономической ситуации в городе. Об этом в пятницу, 16 апреля, ТАСС рассказала директор Агентства внешнего транспорта Александра Бахмутская.

Она отметила, что данный вопрос обсуждается уже не первый год.

Я не думаю, что сейчас, в условиях сложной ситуации с бюджетными доходами, город сможет позволить себе субсидирование водных перевозок. Мы перешли от реализации проекта водного такси к городским причалам, когда город предоставляет общедоступную инфраструктуру для причаливаний, - заявила Бахмутская.

Директор Агентства внешнего транспорта напомнила про аквабусы, которые завершили свою работу в 2015 году. Поскольку все четыре судоходные компании отказались принимать участие в проекте.

По словам Бахмутской, проект получился убыточным не только для города, но и для судоходных компаний. Поскольку аквабусы пользовались популярностью только у туристов.

Ранее мы писали, что Петербург открывает реки и каналы для движения маломерных судов.

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