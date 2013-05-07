  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге сочли нерентабельным водное такси
Сегодня, 17:30
112
kraratau27

В Петербурге сочли нерентабельным водное такси

0 0

Данный вопрос обсуждается уже не первый год. 

В Петербурге сочли нерентабельным водное такси в условиях нынешней экономической ситуации в городе. Об этом в пятницу, 16 апреля, ТАСС рассказала директор Агентства внешнего транспорта Александра Бахмутская.  

Она отметила, что данный вопрос обсуждается уже не первый год. 

Я не думаю, что сейчас, в условиях сложной ситуации с бюджетными доходами, город сможет позволить себе субсидирование водных перевозок. Мы перешли от реализации проекта водного такси к городским причалам, когда город предоставляет общедоступную инфраструктуру для причаливаний,

- заявила Бахмутская. 

Директор Агентства внешнего транспорта напомнила про аквабусы, которые завершили свою работу в 2015 году. Поскольку все четыре судоходные компании отказались принимать участие в проекте.  

По словам Бахмутской, проект получился убыточным не только для города, но и для судоходных компаний. Поскольку аквабусы пользовались популярностью только у туристов. 

Ранее мы писали, что Петербург открывает реки и каналы для движения маломерных судов. 

Фото: pixabay.com 

 

Теги: водное такси, туристы
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии