Петербург открывает реки и каналы для движения маломерных судов

Всего откроют 8 причалов, остальные откроются после 1 мая.

В следующий четверг, 15 апреля, в Петербурге откроются реки и каналы для движения маломерных судов, сообщили в комитет по транспорту.

Горожане и гости Северной столицы смогут прокатиться на речном трамвае и посмотреть на достопримечательности с новых ракурсов. Судовладельцы могут забронировать городской причал на сайте. В текущем году тарифу обновились, уточняют в ведомстве.

Первое время будут доступны причалы на набережной Макарова, 34, проспекте Обуховской обороны, 106, Южной дороге, 12, в том числе спуски к воде на Арсенальной, Петроградской, Свердловской, Синопской и Смольной набережных. Остальные причалы откроются после 1 мая.

Ранее мы писали, что в Петербурге пройдет Международный транспортный фестиваль.

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