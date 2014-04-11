Петербуржец подозревается в сексуальном насилии в отношении 16-летней дочери

Подозреваемый мужчина задержан и помещён в ИВС.

В Красносельском районе Петербурга отца заподозрили в совершении действий сексуального характера в отношении дочери. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию 20 ноября от главы местной администрации поступило сообщение о том, что в квартире по Ленинскому проспекту проживает неблагополучная семья.

В ходе проверки данной семьи правоохранителями было установлено, что в период с 1 ноября 2021 года по 31 декабря 2022 года 53-летний мужчина неоднократно вступал в половое сношение со своей дочерью, которой на данный момент 16 лет.

Возбуждены уголовные дела по ст. 132 (Насильственные действия сексуального характера), ст. 134 УК РФ (Половое сношение с лицом, не достигшим 16 лет). Подозреваемый мужчина задержан и помещён в ИВС.

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Фото: Piter.tv