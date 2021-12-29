В Петербурге отца подозревают в избиении 6-летней дочери

Она попала в больницу с множественными травмами.

Из квартиры на Муринской дороге в больницу была доставлена 6-летняя девочка с множественными травмами. По предварительной информации, ее избил отец. Об этом стало известно Piter.tv

У девочки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, контузию средней степени левого глаза, отек сетчатки, гематому нижнего века, ссадину лица в районе скуловой области, ушибы мягких тканей волосистой части головы, ушибы области левого лучезапястного сустава и правого предплечья.

В состоянии средней степени тяжести она была госпитализирована. Проводится проверка.

На выходных 17-летний петербуржец отравился виски и коньяком.

Фото: Piter.tv