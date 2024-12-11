Отец и сын избили мужчину на Малоневском канале в Шлиссельбурге

Ситуация произошла во время январских праздников.

Полиция задержала отца и сына, подозреваемых в жестоком избиении 33-летнего мужчины в новогодние праздники. Инцидент произошел 4 января на Малоневском канале, откуда пострадавший был госпитализирован с тяжелыми травмами головы и множественными переломами.

По факту нападения было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". В результате оперативно-розыскных мероприятий 11 января в Шлиссельбурге на улице Кирова были задержаны двое местных жителей: 46-летний отец и 20-летний сын, отмечают в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Подозреваемые задержаны до избрания меры пресечения в соответствии со статьей 91 УПК РФ.

Ранее Piter.TV сообщал, что Бастрыкин вновь обратил внимание на дело об истязании блокадницы.

Фото: Piter.TV