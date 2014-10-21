Петербуржцам показали, как выглядит новое отделение скорой медицинской помощи на Гидротехников

Двухэтажное здание рассчитано на 36 работников в смену.

Портал "Строительный Петербург" показал как выглядит новое отделение скорой медицинской помощи в Калининском районе.

Ранее на улице Гидротехников, дом 10, строение 2 ввели в эксплуатацию отделение скорой медицинской помощи на 8 бригад ГУЗ "Городская поликлиника №112". Двухэтажное здание рассчитано на 36 работников в смену.

В учреждении расположились помещения оперативной части, медицинской части, транспортной части, а также вспомогательные и складские помещения, помещения инженерного обеспечения служебные и бытовые помещения.

На территории разместились гаражи на восемь машин.

Видео: портал "Строительный Петербург"