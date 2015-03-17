На улице Гидротехников ввели в эксплуатацию отделение скорой помощи

На территории построены гаражи на восемь машин, а также высажены деревья.

В Калининском районе Петербурга введено в эксплуатацию отделение скорой медицинской помощи на 8 бригад ГУЗ "Городская поликлиника №112". Медучреждение, построенное в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП), находится на улице Гидротехников, дом 10, строение 2.

Как рассказал портал "Строительный Петербург", новое двухэтажное здание площадью 1 203,4 м2, рассчитано на 36 работников в смену.

В здании предусмотрены помещения: оперативной части, медицинской части, транспортной части, а также вспомогательные и складские помещения, помещения инженерного обеспечения служебные и бытовые помещения.

На территории построены гаражи на восемь машин, а также высажены деревья.

Фото: портал "Строительный Петербург"