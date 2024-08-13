В Пушкине открылось отделение ночного пребывания для бездомных людей

Центр рассчитан на 20 человек.

В Пушкине на Автомобильной улице открылось отделение ночного пребывания городского "Центра учета" для людей без определенного места жительства. Об этом сообщили в Смольном.

Центр рассчитан на 20 человек. В нем также есть комната для приема пищи, душевые, место для стирки и медицинский кабинет. В холле расположены телевизор и библиотека.

В отделении не только предоставляют социальные услуги и помогают бездомным выбраться из трудной жизненной ситуации. Здесь создают атмосферу заботы и участия, которая так необходима незащищенным людям. Пресс-служба Смольного

Ранее мы рассказывали о том, что зимой в Петербурге будут работать 17 пунктов обогрева.

Фото: пресс-служба Смольного