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В Пушкине открылось отделение ночного пребывания для бездомных людей
Сегодня, 10:25
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В Пушкине открылось отделение ночного пребывания для бездомных людей

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Центр рассчитан на 20 человек.

В Пушкине на Автомобильной улице открылось отделение ночного пребывания городского "Центра учета" для людей без определенного места жительства. Об этом сообщили в Смольном. 

Центр рассчитан на 20 человек. В нем также есть комната для приема пищи, душевые, место для стирки и медицинский кабинет. В холле расположены телевизор и библиотека.

В отделении не только предоставляют социальные услуги и помогают бездомным выбраться из трудной жизненной ситуации. Здесь создают атмосферу заботы и участия, которая так необходима незащищенным людям.

Пресс-служба Смольного 

Ранее мы рассказывали о том, что зимой в Петербурге будут работать 17 пунктов обогрева. 

Фото: пресс-служба Смольного 

Теги: бездомные люди, помощь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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