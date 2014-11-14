В Петербурге пенсионерка отдала мошеннику драгоценности для их "проверки"

Общий ущерб составил 100 тыс. рублей.

Пожилая жительница Петербурга отдала неизвестному свои драгоценности для их "проверки" на подлинность.

По данным телеканала "Санкт-Петербург", днем 15 декабря к полицейским обратилась 80-летняя пенсионерка из Приморского района, рассказавшая, что ей позвонил незнакомец, который представился "сотрудником ФСБ России". Он убедил женщину отдать украшения, потерпевшая сделала это.

Заявительница лишилась трех браслетов, трех цепочек, четырех перстней, часов, обручального кольца, четырех пар золотых сережек и двух кулонов. Общий ущерб составил 100 тыс. рублей. По факту мошенничества возбудили уголовное дело, злоумышленников разыскивают.

Ранее мы рассказывали о том, что пенсионерка из Петербурга отдала мошенникам почти 35 млн рублей.

Фото: Piter.TV