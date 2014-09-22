Пенсионерка из Петербурга отдала мошенникам почти 35 млн рублей

О том, брала петербурженка деньги в кредит или отдавала свои накопления, не сообщается.

70-летняя жительница Санкт-Петербурга стала очередной жертвой телефонных мошенников, потеряв почти 35 миллионов рублей. Злоумышленники действовали по классической схеме: позвонили пенсионерке и, убедив её, что деньги находятся в опасности, предложили передать их курьерам для "сохранности". Доверчивая женщина поверила обману и отдала все свои сбережения.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, неизвестный по телефону убедил 70-летнюю пенсионерку под предлогом обеспечения сохранности денежных средств передать курьерам в разных районах города денежные средства.

Женщина несколько раз встречалась с курьерами, пока не передала им все свои накопления. По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы ведут поиск причастных к преступлению.

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Фото: Piter.TV