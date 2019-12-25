Петербурженка отдала 16,7 млн рублей мошеннику с сайта знакомств

45-летняя женщина рассказала, что в 2019 году познакомилась с неким Али на сайте знакомств. Он попросил ее одолжить ему около 1,5 млн рублей, чтобы начать свой бизнес, обещая включить ее в долю.

Жительница Петербурга обратилась в полицию с заявлением о том, что потеряла 16,7 млн рублей из-за мужчины, с которым познакомилась на сайте знакомств.

Как стало известно Piter.TV, 45-летняя женщина рассказала, что в 2019 году познакомилась с неким Али на сайте знакомств. Он попросил ее одолжить ему около 1,5 млн рублей, чтобы начать свой бизнес, обещая включить ее в долю.

Через год Али попросил еще 2,5 млн рублей, затем еще 3,5 и 2,5 млн. Еще через год ему потребовалось уже 5 млн рублей. После последнего перевода денег мужчина исчез.