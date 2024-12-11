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В Петербурге 74-летняя женщина перевела мошенникам почти 1,5 млн рублей
Сегодня, 8:09
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В Петербурге 74-летняя женщина перевела мошенникам почти 1,5 млн рублей

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Злоумышленники убедили пенсионерку оформить на себя кредит.

Пожилая пианистка лишилась из-за мошенников почти 1,5 млн рублей, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Уточняется, что 74-летней женщине звонили в период с 16 по 28 января "сотрудники Росфинмониторинга". Злоумышленники убедили пенсионерку оформить на себя кредит. Она перевела сумму через банкоматы на набережной Обводного канала, на улицах Ефимова и Марата. 

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее на Piter.TV: двое пенсионеров из Петербурга отдали 5,6 млн рублей мошенникам. 

Фото: Piter.TV

Теги: кредит, мошенники
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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