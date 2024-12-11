В Петербурге 74-летняя женщина перевела мошенникам почти 1,5 млн рублей

Злоумышленники убедили пенсионерку оформить на себя кредит.

Пожилая пианистка лишилась из-за мошенников почти 1,5 млн рублей, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Уточняется, что 74-летней женщине звонили в период с 16 по 28 января "сотрудники Росфинмониторинга". Злоумышленники убедили пенсионерку оформить на себя кредит. Она перевела сумму через банкоматы на набережной Обводного канала, на улицах Ефимова и Марата.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.TV: двое пенсионеров из Петербурга отдали 5,6 млн рублей мошенникам.

Фото: Piter.TV