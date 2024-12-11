Двое пенсионеров из Петербурга отдали 5,6 млн рублей мошенникам

Возбуждено два уголовных дела по статье 159 часть 4 УК РФ.

В Санкт-Петербурге зафиксированы новые случаи мошенничества, жертвами которых стали пожилые люди.

Согласно информации АН "Оперативное прикрытие", 27 января 83-летний житель Выборгского района получил звонок от незнакомца, который под видом защиты сбережений убедил пенсионера передать деньги курьеру. Мужчина снял со своего банковского счета 3 650 000 рублей и передал их неизвестному возле своего дома на улице Рашетова.

Описание курьера потерпевший вспомнить не смог. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 159 часть 4 УК РФ.

Кроме того, с 20 по 23 января неизвестные лица неоднократно звонили 79-летнему сотруднику аэропорта "Пулково". Под тем же предлогом о защите денег они уговорили мужчину передать 1 000 000 рублей наличными возле его дома на улице Турку. Помимо этого, 23 января пострадавший перевел еще 1 045 000 рублей на предложенные злоумышленниками счета.

По этому случаю также возбуждено уголовное дело по той же статье.

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Фото: Piter.TV