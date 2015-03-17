Пенсионерка из Калининского района отдала мошенникам 14 млн рублей

Пожилая женщина из Калининского района Петербурга лишилась из-за мошенников большой суммы. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".
Предварительно, 23 мая 84-летняя пенсионерка отдала неизвестному мужчине возле дома 1/1 по улице Демьяна Бедного 14 млн рублей. Приметы курьера она не запомнила. Уже 2 июня потерпевшая поняла, что ее обманули, и обратилась к полицейским.
Злоумышленников разыскивают, проводится проверка по факту мошенничества.
Ранее мы рассказывали о том, что правоохранители задержали дропа, оставившего учительницу из Кудрово без 2 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Фото: Piter.TV
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