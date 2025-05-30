Задержали дропа, оставившего учительницу из Кудрово без 2 млн рублей

Она под предлогом защиты денежных средств передала приехавшему к ее дому курьеру свою банковскую карту и пароль к ней.

Полицейские задержали дропа, оставившего учительницу из Кудрово без двух миллионов рублей. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Всеволожского района 25 мая обратилась 64-летняя жительница дома 5 по Ленинградской улице в Кудрово. Работающая учителем женщина сообщила, что после телефонной беседы с неизвестным под предлогом защиты денежных средств передала приехавшему к ее дому курьеру свою банковскую карту и пароль к ней. Позже женщина поняла, что стала жертвой мошенничества и обратилась в полицию. Ущерб составил 2 миллиона рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Вскоре полицейскими был задержан курьер мошенников. Им оказался 26-летний мужчина, ранее судимый за распространение наркотиков. Полиция устанавливает его причастность к аналогичным преступлениям.

Ранее петербургская пенсионерка разоблачила "спасителей сбережений" и помогла задержать мошенников.

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