  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Вокзальном шоссе пожилой бизнесмен отдал мошенникам 20 млн рублей
Сегодня, 8:41
89
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На Вокзальном шоссе пожилой бизнесмен отдал мошенникам 20 млн рублей

0 0

Злоумышленник представился губернатором Петербурга.

В Выборгском районе Петербурга пожилой предприниматель лишился из-за мошенников 20 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Еще 12 августа 84-летнему мужчине позвонил незнакомец, представившийся губернатором города. По словам злоумышленника, из бюджета якобы похитили крупную сумму, и потерпевший должен был помочь поймать преступников. В период до 17 августа на Вокзальном шоссе он передавал наличные деньги курьерам. 

Жертва мошенничества является учредителем компании, которая работает в сфере компьютерных технологий. 

Ранее на Piter.TV: мошенники обманывают петербургских школьников под видом сотрудников школы. 

Фото: Piter.TV

Теги: выборгский район, мошенничество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии