На Вокзальном шоссе пожилой бизнесмен отдал мошенникам 20 млн рублей

Злоумышленник представился губернатором Петербурга.

В Выборгском районе Петербурга пожилой предприниматель лишился из-за мошенников 20 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Еще 12 августа 84-летнему мужчине позвонил незнакомец, представившийся губернатором города. По словам злоумышленника, из бюджета якобы похитили крупную сумму, и потерпевший должен был помочь поймать преступников. В период до 17 августа на Вокзальном шоссе он передавал наличные деньги курьерам.

Жертва мошенничества является учредителем компании, которая работает в сфере компьютерных технологий.

Ранее на Piter.TV: мошенники обманывают петербургских школьников под видом сотрудников школы.

Фото: Piter.TV