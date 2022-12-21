На Вокзальном шоссе пожилой бизнесмен отдал мошенникам 20 млн рублей

В Выборгском районе Петербурга пожилой предприниматель лишился из-за мошенников 20 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, стало известно АН "Оперативное прикрытие".
Еще 12 августа 84-летнему мужчине позвонил незнакомец, представившийся губернатором города. По словам злоумышленника, из бюджета якобы похитили крупную сумму, и потерпевший должен был помочь поймать преступников. В период до 17 августа на Вокзальном шоссе он передавал наличные деньги курьерам.
Жертва мошенничества является учредителем компании, которая работает в сфере компьютерных технологий.
Фото: Piter.TV
