МВД: мошенники придумали схему обмана петербургских школьников

Пресс-служба управления по борьбе с киберпреступностью Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 27 августа оповестила население о новом виде мошеннических действий, направленных против учащихся школ.

Преступники действуют следующим образом: они совершают звонки детям, выдавая себя за представителей приемных комиссий образовательных учреждений. Во время разговора злоумышленники сообщают учащимся о якобы необходимой процедуре подтверждения номера мобильного телефона либо регистрации в школьных информационных системах, после чего просят озвучить полученный проверочный код из SMS-сообщения. Эти коды используются мошенниками для несанкционированного доступа к банковским приложениям, личным кабинетам пользователей государственных порталов вроде "Госуслуг" или популярным мессенджерам.

Настоящие сотрудники учебных заведений не вправе требовать от учеников предоставления подобной конфиденциальной информации, тем более непосредственно от ребенка. Подобные запросы являются признаками попытки хищения данных и нарушают законодательство о защите личной информации.

Родителей призывают заранее ознакомить своих детей с основными принципами цифровой безопасности: немедленно прекращать любые телефонные разговоры с незнакомцами, подозреваемыми в попытке кражи данных, и сообщать обо всех странных звонках взрослым членам семьи.

