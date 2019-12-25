Петербургские депутаты приняли закон об отчетах по диагностике городских дорог

Поправки необходимы для приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга одобрили в окончательном чтении законопроект, вносящий изменения в городской закон о ремонте и содержании автомобильных дорог. Согласно документу, владельцы дорог будут обязаны публиковать отчёты о результатах диагностики дорожного покрытия в системе контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов.

Как отмечается в пояснительной записке, поправки необходимы для приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным. В частности, в нормативных актах будет закреплено понятие "диагностика (оценка технического состояния)" автомобильных дорог вместо прежней формулировки "оценка технического состояния".

Изменения вступят в силу 1 сентября 2026 года одновременно с соответствующими поправками в федеральном законодательстве.

