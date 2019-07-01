Диетолог рассказала, почему людям на диете не удается похудеть

Диетолог отметила, что зачастую во время похудения люди отказываются от определенных продукты.

Диетолог, нутрициолог Ирина Писарева назвала ошибку, которую допускают люди в период похудения. Об этом она рассказала в беседе с RT.

Диетолог отметила, что зачастую во время похудения люди отказываются от определенных продукты. Взамен они начинают употреблять кефир, гречку, свежевыжатые соки. Это и является основным рационом питания. Но соки в это же время повышают кислотность, и по этой причине развивается атрофия кишечника.

А люди, предпочитающие монодиету недополучают необходимых питательных веществ, а они важны для нормальной работы организма. И после такой монодиеты 80% людей начинают есть больше, чем до похудения. Поэтому вес возвращается в еще большем количестве.

Перед тем как садиться на диету, нутрициолог Ирина Писарева рекомендует сдать анализы и пройти полное обследование, для того чтобы не навредить здоровью.

Похудевший на 100 килограммов Максим Фадеев подаст в суд на диетолога.

Фото: Piter.tv