  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:20
107
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

На проспекте Маршала Жукова устранили незаконные автомойку, стоянку и автосервис

0 0

Бывший арендатор проигнорировал требования о необходимости добровольного освобождения территории.

На проспекте Маршала Жукова завершаются работы по освобождению более 2,5 тыс. "квадратов" земли от незаконных построек, рассказали в комитете по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга 9 декабря. 

Благодаря бдительности горожан выявили и устранили незаконно функционировавшие парковку, автомойку и автосервис. Бывший арендатор проигнорировал требования о необходимости добровольного освобождения территории. 

После завершения жителям вернут боковой проезд проспекта Маршала Жукова. А к арендатору применят претензионные и судебные меры для возмещения затрат на демонтажные работы. 

Специалисты ведомства с начала года освободили порядка 150 тыс. "квадратов" земли от незаконных стоянок. 

Ранее на Piter.TV: за две недели в Петербурге освободили 19 незаконно используемых нежилых объектов. 

Видео: пресс-служба ККИ Петербурга 

Теги: кки петербурга, проспект маршала жукова
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии