На проспекте Маршала Жукова устранили незаконные автомойку, стоянку и автосервис

Бывший арендатор проигнорировал требования о необходимости добровольного освобождения территории.

На проспекте Маршала Жукова завершаются работы по освобождению более 2,5 тыс. "квадратов" земли от незаконных построек, рассказали в комитете по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга 9 декабря.

Благодаря бдительности горожан выявили и устранили незаконно функционировавшие парковку, автомойку и автосервис. Бывший арендатор проигнорировал требования о необходимости добровольного освобождения территории.

После завершения жителям вернут боковой проезд проспекта Маршала Жукова. А к арендатору применят претензионные и судебные меры для возмещения затрат на демонтажные работы.

Специалисты ведомства с начала года освободили порядка 150 тыс. "квадратов" земли от незаконных стоянок.

Ранее на Piter.TV: за две недели в Петербурге освободили 19 незаконно используемых нежилых объектов.

Видео: пресс-служба ККИ Петербурга