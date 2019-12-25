За две недели в Петербурге освободили 19 незаконно используемых нежилых объектов

Объекты использовали под кафе, офисы, магазин продуктов, аптеку, складские и жилые цели.

За минувшие две недели специалисты комитета по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга освободили 19 незаконно используемых объектов нежилого фонда. Их общая площадь составила более 3 тыс. "квадратов", рассказали в ведомстве.

Три помещения освободили в принудительном порядке, а 16 помещений – добровольно по требованию городского ККИ. Работы провели в восьми районах.

Объекты использовали под кафе, офисы, магазин продуктов, аптеку, складские и жилые цели. Самым крупным оказалось помещение площадью 1 тыс. "квадратов" на Невском проспекте. Бывший арендатор продолжил использовать его под офис, склад и место хранения торгового и медицинского оборудования.

В настоящее время все помещения полностью освобождены, опечатаны и опломбированы, ключи переданы на хранение в районные жилищные агентства. Пресс-служба ККИ Петербурга

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Фото: пресс-служба ККИ Петербурга