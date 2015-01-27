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В Петербурге от незаконных стоянок освободили 54 участка

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Землепользователи должны возместить затраты на демонтаж.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга и ЦПЭИГИ освободили 54 участка общей площадью около 150 тыс. "квадратов" от незаконных парковок. Об этом сообщили в ведомстве 25 ноября. 

Работы проводились в Адмиралтейском, Выборгском, Калининском, Кировском, Колпинском, Красногвардейском, Красносельском, Кронштадтском, Московском, Невском, Центральном, Приморском, Пушкинском и во Фрунзенском районах города. Перед демонтажем ограждений, будок и шлагбаумов владельцы стоянок получили уведомления о необходимости освобождения земли. Не все отреагировали на предупреждения. 

Землепользователи должны возместить затраты на демонтаж. Освобожденные территории используют в интересах Петербурга. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Кировском и Пушкинском районах пресекли незаконную торговлю текстилем и продуктами. 

Видео: пресс-служба ККИ Петербурга 

Теги: кки петербурга, незаконные парковки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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