В Петербурге от незаконных стоянок освободили 54 участка

Землепользователи должны возместить затраты на демонтаж.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга и ЦПЭИГИ освободили 54 участка общей площадью около 150 тыс. "квадратов" от незаконных парковок. Об этом сообщили в ведомстве 25 ноября.

Работы проводились в Адмиралтейском, Выборгском, Калининском, Кировском, Колпинском, Красногвардейском, Красносельском, Кронштадтском, Московском, Невском, Центральном, Приморском, Пушкинском и во Фрунзенском районах города. Перед демонтажем ограждений, будок и шлагбаумов владельцы стоянок получили уведомления о необходимости освобождения земли. Не все отреагировали на предупреждения.

Землепользователи должны возместить затраты на демонтаж. Освобожденные территории используют в интересах Петербурга.

Ранее мы рассказывали о том, что в Кировском и Пушкинском районах пресекли незаконную торговлю текстилем и продуктами.

Видео: пресс-служба ККИ Петербурга