Торговый центр на Тимуровской улице освобождают от незаконных арендаторов

Площадь здания составляет около 1 тыс. "квадратов".

Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга приступил к освобождению здания на Тимуровской улице площадью около 1 тыс. "квадратов" от незаконных арендаторов. Об этом 2 сентября сообщили в пресс-службе Смольного.

Ранее торговый центр предоставили во временное пользование юридическому лицу на основании договора аренды, однако в марте прошлого года он был расторгнут. При этом пользователи не освободили объект.

По результатам обследований городского ККИ установили, что здание незаконно используется под размещение пункта выдачи заказов, пищевого производства, кафе, офисов, салона красоты, школы английского языка, зала для тренировок и соляной пещеры. Также выявлено несоответствие планировки объекта документам технического и кадастрового учета.

ККИ продолжит осуществлять строгий контроль за использованием объектов недвижимости и применять все необходимые меры для предотвращения подобных случаев в будущем. Незаконное использование объектов недвижимости наносит ущерб бюджету города и ставит в неравные условия добросовестных предпринимателей. Пресс-служба ККИ Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что за две недели 15 земельных участков освобождены от незаконной уличной торговли в Петербурге.

Фото: ККИ Петербурга