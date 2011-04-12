За две недели 15 земельных участков освобождены от незаконной уличной торговли в Петербурге

Рейды проходили в Московском, Невском, Приморском, Петроградском и Фрунзенском районах.

За последние две недели комитет по контролю за имуществом (ККИ) и Центр повышения эффективности использования государственного имущества (ЦПЭИГИ) освободили от незаконных торговых точек 15 городских участков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Рейды проходили в Московском, Невском, Приморском, Петроградском и Фрунзенском районах, включая станции метро "Пионерская", "Черная речка", "Пролетарская", "Ломоносовская", "Звездная", "Проспект Славы", проспекты Королева и Авиаконструкторов, Русановскую, 2-ю Никитинскую и Планерную улицы, а также вблизи "Лахта-Центра" и Петропавловской крепости.

В ходе проверок были демонтированы прилавки, лотки и столы, где продавались фрукты, ягоды и овощи. Торговое оборудование изъято и отправлено на склад, а продукты без соответствующих документов, подтверждающих их качество и безопасность, были уничтожены.

В ведомстве подчеркнули, что ККИ продолжает борьбу за порядок и безопасность на улицах Петербурга.Начало формы

Ранее мы сообщили о том, что ККИ освобождает земли под строительство ШМСД и Большого Смоленского моста.

Фото: ККИ