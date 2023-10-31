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Территорию у "Проспекта Просвещения" освобождают от торговых павильонов

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Ранее земельные участки были предметом договора аренды между городом и юридическим лицом для размещения павильонов с элементами благоустройства.

Специалисты комитета по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга освобождают территорию около станции метрополитена "Проспект Просвещения" от трех незаконных торговых павильонов общей площадью 171 "квадрат". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 25 сентября. 

Ранее земельные участки были предметом договора аренды между городом и юридическим лицом для размещения павильонов с элементами благоустройства. Однако арендатор нарушил условия, продавая алкоголь. 

Петербург обратился в суд с требованием расторгнуть договор аренды и взыскать средства за нарушение условий договора. Суд принял решение о расторжении договора аренды. 

В настоящее время Комитет проводит демонтажные работы, а в отношении бывшего арендатора будет проведена претензионная и судебная работа по возмещению затрат на демонтаж. 

Пресс-служба ККИ Петербурга

Ранее мы рассказывали об освобождении территории у "Лесной". 

Видео: пресс-служба ККИ Петербурга 

Теги: кки петербурга, проспект просвещения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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