За две недели сотрудники ККИ Петербурга освободили 33 объекта нежилого фонда

Восемь помещений были освобождены в принудительном порядке, а 25 – добровольно.

За минувшие две недели сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга освободили 33 незаконно используемых объекта нежилого фонда, их общая площадь составляет порядка 3 тыс. "квадратов". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 8 октября.

Отмечается, что восемь помещений были освобождены в принудительном порядке, а 25 – добровольно, по требованию городского ККИ. Работы проводились в Адмиралтейском, Василеостровском, Калининском, Кировском, Красносельском, Кронштадтском, Невском, Петроградском и Центральном районах.

Объекты использовались под магазины, пункты выдачи заказов, кафе, гаражи, складские и жилые цели и мастерские. В настоящее время все помещения опечатаны и опломбированы, а ключи переданы на хранение в районные жилищные агентства.

Ранее мы рассказывали о том, что ККИ Петербурга закрыл 15 нелегальных торговых точек в шести районах.

Фото: пресс-служба ККИ Петербурга