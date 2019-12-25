ККИ Петербурга закрыл 15 нелегальных торговых точек в шести районах

Рейды комитета проходили в Выборгском, Кировском, Красносельском, Красногвардейском, Фрунзенском и Центральном районах.

За две недели сотрудники Комитета по контролю за имуществом (ККИ) в Санкт-Петербурге освободили 15 незаконно занятых помещений нежилого фонда в пяти городских районах. Информация была предоставлена пресс-службой Смольного 2 октября.

Рейды комитета проходили в Выборгском, Кировском, Красносельском, Красногвардейском, Фрунзенском и Центральном районах. На территориях велась нелегальная торговля овощами, фруктами, непродовольственными товарами и другими продуктами. Освобожденные участки находились рядом со станциями метро "Улица Дыбенко", "Проспект Просвещения", "Проспект Ветеранов", "Международная", "Площадь Восстания", а также на улице Маршала Захарова, Ленинском и Индустриальном проспектах.

Продовольственные товары подлежат уничтожению, а остальные вещи торговцев хранятся на складе временного хранения. Владельцев незаконных торговых точек привлекут к административной ответственности.

Ранее мы сообщили о том, что территорию у "Проспекта Просвещения" освободили от торговых павильонов.

Фото: ККИ