В Выборге появится освещение за 10 млн рублей

Работы должны будут завершиться до конца ноября 2024 года.

По итогам аукциона, проведенного МКУ "Единое управление муниципальными заказами" МО "Выборгский район", контракт на содержание наружного освещения за 10,3 млн рублей будет заключен с ООО "Приоритет-Мониторинг". Об этом пишет АБН24.

В техзадании указаны работы по демонтажу опор, проводов, кабелей и другого оборудования, а также электромонтажные работы и осмотр существующих установок. Все эти работы должны быть завершены до конца ноября следующего года.

Ранее сообщалось, что общественное пространство у Жемчужного пляжа в Петербурге благоустроят до осени 2024 года.

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