В Выборге появится освещение за 10 млн рублей

По итогам аукциона, проведенного МКУ "Единое управление муниципальными заказами" МО "Выборгский район", контракт на содержание наружного освещения за 10,3 млн рублей будет заключен с ООО "Приоритет-Мониторинг". Об этом пишет АБН24.
В техзадании указаны работы по демонтажу опор, проводов, кабелей и другого оборудования, а также электромонтажные работы и осмотр существующих установок. Все эти работы должны быть завершены до конца ноября следующего года.
Ранее сообщалось, что общественное пространство у Жемчужного пляжа в Петербурге благоустроят до осени 2024 года.
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